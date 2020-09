Korona virus: Šta sve od danas čeka one koji se vraćaju u Srbiju

Prvi korak - prijava

Deset dana kasnije - odjava

To znači da desetog dana od povratka iz inostranstva - svi koji do tada nisu dobili uputstvo da se jave u Kovid ambulantu - treba da još jednom urade test samoprocene.

Kazne

Šta kažu zvaničnici?

On uz to ističe da je sve na građanima, jer svi drugi zdravstveni nadzori definisani zakonom ne bi bili mogući u praksi.

Kakvo je stanje sa korona virusom u regionu?

Poštovanje mera

„Sve do pojave vakcine, samo gvozdenom disciplinom možemo doći do zajedničkog cilja, a to je konačna pobeda nad korona virusom i to ćemo svi zajedno, bez sumnje, uspeti", navodi se.