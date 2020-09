Sonja Savić: „Bila je pomalo vanzemaljac kojeg nisu zanimale obične, trivijalne stvari, kako u životu, tako i u glumi"

Jedini izbor za ulogu Marte u „Anđelima"

„Ona je bila nova Eleonora Duze"

„Živeli smo zajedno Slavko Štimac, ona i ja. Mikaina, njena mama bi nam dala kola, a u tom trenuku smo imali po 19 godina. Bila je to velika količina poverenja koju smo imali među sobom", kaže Cvijanović.

„To je jedna tema o kojoj vrlo često razmišljam. Mislim o Sonji i stalno stignem do toga da, u stvari, postoje ljudi koji su toliko talentovani da se taj talenat pokaže kao zvezda padalica. Ti kada ga vidiš, on je tako blještav i brzogoreći, šokira te i iznenadi kad ta osoba tako brzo i nepotrebno nestane", kaže u intervjuu Cvijanović.

Misli da je Sonjin talenat bio toliko veliki da on nije mogao drugačije da se pokaže i da traje.

Zato ga je iznenadilo kada mu je tokom susreta rekao „Cvijanoviću da li ste vi svesni da je to bila nova Eleonora Duze". (Jedna od najvećih glumačkih zvezda i ikona Lepe epohe (Belle Époque).

„Na tome sam mu jako zahvalan, što sam to čuo do njega. To je Sonja", završio je Cvijanović.