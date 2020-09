Rijaliti i REM: Da li će i kada Srbija dobiti zabranu ovih programa tokom dana

Slučajevi nasilja, vulgarnosti, pa čak i pretnje smrću - sve to su bili i jesu sastavni delovi rijaliti programa u Srbiji, koji se emituju na raznim televizijama punih 14 godina, a na pojedinim sa nacionalnom frekvencijom ove emisije su glavne okosnice i puštaju se i do 12 sati dnevno.

Osuđivani kriminalac, učesnik rijaliti programa Zadruga, Kristijan Golubović, zakleo se u dvoje dece da će presuditi drugoj učesnici ovog programa, a sve to je bilo emitovano na televiziji sa nacionalnom frekvencijom Pink .

Upravo ta rečenica bila je kap koja je prelila čašu, pa je Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) naložio izradu obavezujućeg Pravilnika o vremenu emitovanja rijalitija prisilnog okruženja , prema kojem bi emitovanje tog programa biti ograničeno od 23 do 6 sati ujutru.

„Ako sve administrativne stvari budu gotove, mogli bismo da imamo usvojen Pravilnik do kraja 2020. godine", kaže za BBC na srpskom član REM-a Slobodan Cvejić.

Ko nas u Srbiji štiti od nasilja, pretnji smrću i pornografije u rijalitijima, ali i kako je to rešeno u drugim zemljama, objašnjavaju sagovornici BBC-ija.

Ko nas štiti od rijalitija

On je rekao je da će Savet REM-a podneti krivičnu prijavu protiv Kristijana Golubovića zbog pretnji izrečenih u rijaliti programu i pokrenuti postupak protiv Pink a gde je emitovan taj program.

„Ono što REM može da uradi jeste da ukine emisiju, a da emiter onda bude na gubitku, jer ne može da pušta reklame za to vreme".

Šta je REM

To je samostalna nezavisna regulatorna organizacija, koja se bavi elektronskim medijima u Republici Srbiji, stoji na sajtu REM-a.

On kontroliše rad medija i izriče mere za one koji krše zakon.

Kako REM (ne)kažnjava televizije

Dečija televizija i 12 sati dnevno rijalitija

Dodatni problem u svemu je, dodaje on, što televizije sa nacionalnom frekvencijom i do 12 sati dnevno emituju rijaliti program.

„Vi možete reći da su to privatne televizije, ali prema postojećoj zakonskoj regulativi, televizije sa nacionalnom frekvencijom nisu specijalizovane za jednu vrstu programa i moraju da imaju i informativni i kulturni i drugi program", kaže Manojlović.

„Tokom 2018. godine Hepi i Pink nisu uopšte emitovali dečji i naučno obrazovni program dok su na TV Prva ovi sadržaji bili minimalno zastupljeni. Iz programske šeme TV Hepi izostao je i dokumentarni program dok je na Pinku on emitovan u zanemarljivom procentu od 0,01 odsto" navodi se u izveštaju za 2018 godinu.

„Ne treba zaboraviti da je Hepi dobio nacionalnu frekvenciju kao dečija televizija", dodaje on.

„Čak da je bio u pitanju lažan pištolj i takozvani pseudo rijaliti, ne može se pobeći od činjenice da su gledaoci mislili da je to pravo potezanje oružja", kaže Manojlović.

„Biće donet obavezujući pravilnik, do sada je to bila preporuka koja nije obavezivala nikoga. Međutim, to je tek ušlo u proceduru. Treba da prođe jedno izvesno vreme koje je zakonom predviđeno", rekla je ona za sajt Nova.rs i dodaje: