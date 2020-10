Od 5. do 6. oktobra: Kakvu su Srbiju želeli ljudi koji su bili na ulici

U tih 36 sati, od 5. oktobra ujutru, kada su neredi počeli, pa sve do 6. uveče, kada je Slobodan Milošević objavio „da ima nameru da se malo odmori" od vlasti, stale su brojne želje, nade, očekivanja i zahtevi demonstranata.

„Od 5. do 6. oktobra videlo se kako su ljudi promenili percepciju toga kako doživljavaju Srbiju na primeru srpskog policajca", kaže za BBC na srpskom Zoran Kesić.

Tog dana bio sam zadužen da do centra Beograda dođem sa kolonom građana koja je pešice dolazila iz pravca naselja Banovo brdo.

Rečenicu je izgovorio vremešni muškarac, koji je do centra grada išao sa dvojicom sina. Nije zaostajao, pratio je korak kolone.

Upravo to je, čini mi se, bila osnovna misao svih koji su tog dana rešili da izađu na demonstracije - spremnost da se ide do kraja. Koliko god to crno zvučalo.