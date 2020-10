Životinje, tehnologija, Srbija: Privezak za lakše pronalaženje kućnih ljubimaca

Taguju crtači grafita, taguju se korisnici društvenih mreža, a od ovog leta to mogu da učine i vlasnici kućnih ljubimaca.

Kako je sve počelo?

„Koliko je korisno to da ljubimac ima čip, sa druge strane nije praktično, jer ako ga nađe neko u 9, 10 uveče, kako će on da dođe do vlasnika, pošto nema svaki čovek čitač tog čipa?", govori Babović.