5. oktobar, 20 godina kasnije: Dani kad je Srbija stala

„Srbija je stala i to je najviše uzdrmalo režim… To je bio uvod u 5. oktobar", kaže za BBC na srpskom Dragan Milovanović, direktor Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i tada jedan od lidera DOS-a.

„Jednom rečju, to je bio masovni protest radnika Srbije koji je doprineo da dođe do 5. oktobra", dodaje Milovanović, kasnije ministar rada u vladi Zorana Đinđića.

Kolubara

„Najvažnije je što nije pala krv, a mogla je… Onda bi se to sa Kolubare proširilo na ostatak zemlje i umesto 5. oktobra, došlo bi možda do građanskog rata".

Šta se dogodilo?

„Međutim, on je to odbio i zato mu svake godine idemo na grob, jer nije samo spasao naše živote, nego možda i građanski rat u Srbiji".

„Da je pokušao da nas hapsi bilo bi pucnjave i verovatno bi se to prenelo na celu Srbiju i pitanje je da li bi došlo do 5. oktobra.

Zoran Đinđić o početku štrajka

Rekli smo - super, rudari plus studenti to je revolucija. To je klasika u socijalizmu. Onda smo pokušali to da podržimo.