Ubistvo dvojice gardista u Topčideru: Kako istraga 16 godina tapka u mestu

Peti oktobar je za većinu ljudi u Srbiji asocijacija na velike demonstracije koje su srušile režim Slobodana Miloševića, ali za porodice vojnika Jakovljevića i Milovanovića to je tužan i tragičan podsetnik.

„'Ovaj slučaj neće biti rešen dok ne protekne 20 godina od ubistva vojnika… Najmanje 20'. To je još 2010. godine rekao advokat Vladan Batić", kaže za BBC na srpskom Predrag Savić, advokat porodica ubijenih gardista.

Incident na komemoraciji

„Očekujem da državni organi reaguju i spreče takve stvari, ako već 16 godina ne mogu da nađu ubice", navodi on.

„Reljić je izneo niz tvrdnji i očekivao sam da će nadležni utvrditi da li su istinite. Ako je lagao, onda moraju njega da gone krivično. Ali to je zavet ćutanja koji se i kod njega nastavlja", navodi on.