Izbori u Šapcu: Tri glasanja, štrajkovi glađu i teške reči

„Krivicu što se nekoliko puta ponavljaju izbori ne mogu da snosim ja, već oni koji krše zakon, a to su članovi Srpske napredne stranke i mafija", kaže za BBC na srpskom Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca.

„Nebojša Zelenović je izgubio kompas, jer ga narod neće i to mu je i otvoreno rekao. Već tri puta", navodi se u saopštenju SNS-a.

Šta se desilo?

Aktivisti SNS-a prekinuli su u utorak sednicu Gradske izborne komisije u Šapcu - jednom od retkih gradova gde SNS do sada nije bio na vlasti - i odbili da napuste salu gradske uprave.

Za to vreme se ispred zgrade gradske opštine, u kojoj se nalaze prostorije GIK-a, okupilo nekoliko desetina pristalica naprednjaka.

Razlog za sve to je odluka GIK-a da se lokalni izbori u tom gradu ponove na jednom biračkom mestu, uz mogućnost da se isto dogodi na još nekoliko.

Štrajk glađu je u međuvremenu prekinut, ali su za to vreme članovi GIK-a iz Zelenovićeve stranke Zajedno za Srbiju podneli ostavke.

Šta kaže aktuelna vlast?

On je istakao da je GIK „de fakto prestao da postoji" kada su njegovi članovi podneli ostavke.

On tvrdi da je Srpska napredna stranka primorala ljude da glasaju za njih, ističući da za sve to postoje dokazi.

„Sve smo to dokumentovali i kroz više krivičnih prijava dostavili nadležnim organima - tužilaštvu i policiji - ali do danas nismo dobili odgovore", navodi on.