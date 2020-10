Milena Dravić - dve godine od smrti: „Divna, osetljiva, darežljiva osoba i veliki profesionalac“

Svako koga zanima kakvi su se filmovi gledali u Jugoslaviji, zemlji koje više nema, mogao bi započne to istraživanje gledajući filmove u kojima je igrala Milena Dravić.

Blistavi početak i zlatno doba jugoslovenskog filma

Ali pošto me niste pitali za koju ulogu mislim da je najbolja ili najznačajnija, već najdraža, a tu kategoriju karakterišu emotivne i krajnje subjektivne odrednice, daću sebi slobodu da ne izaberem neki od filmova koji se možda očekuje.

Jedna od najomiljenijih njenih uloga mi je u filmu Nije lako s muškarcima iz jednog prostog razloga - to je bio prvi domaći film koji sam gledala u bioskopu, što je bio doživljaj sam po sebi, jer sam imala šest godina.

Naravno da sam kasnije gledala mnoge značajnije uloge koje je Milena odigrala, ali ovaj film ima poseban značaj u mom filmskom iskustvu, jer kad ste dete, odlazak u bioskop je prava čarolija i nikakva objektivnost, koja dolazi s godinama, ne može to da umanji.

„Predivna Milena Dravić. Predivna"

„Predivna Milena Dravić. Predivna. Srela sam je nekoliko puta i uvek je bila zabavna i nešto je isijavalo iz nje, to nešto što imaju uistinu prave zvezde," seća se susreta s njom Nada Šargin.

Bila sam jednom gošća u njenoj kući na moru, povela me Jelena Đokić, bila sam utrnula jer stojim pred veličinom, a Milena nas gosti, zabavlja i ničim ne traži potvrdu te svoje veličine.

Volim sve njene uloge od Sutjeske, Bitke na Nere t vi do Nije lako sa muškarcima i komšinice što šuška i pravi šnenokle iz dečije serije Metla bez drške.

To me možda i najviše fascinira, to kako je umela da se igra i zabavlja ulogama - i sebe i nas.