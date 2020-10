Veljko Paunović, Premijer liga i novi talas srpskog fudbala: O Spartancima u Redingu, Antićevom savetu i trenerskim taktikama

„Nemam vremena da tražim opravdanja"

„Ovo je lepa prilika za mene i za ljude sa kojima radim, da se razvijamo i na da se obrazujemo na fudbalskom i privatnom planu", smatra on.

Trenersku karijeru počeo je 2012. u mlađim selekcijama Srbije, a tri godine kasnije na šampionatu na Novom Zelandu vodio je reprezentaciju do titule prvaka sveta.

Kako su reagovali fudbaleri Redinga?

„Jasno je da poseduje pobednički mentalitet, da je borben, a to je uspeo da prenese i na ekipu", objasnio je Mur koji je u Redingu od 2016.

„Ume da za vreme treninga odvuče u stranu svakog igrača i ponaosob porazgovara sa svima kako bi im pomogao da unaprede neke elemente igre", dodao je on.

„Rekao sam igračima da je to priznanje njihovo. Oni su od mene napravili pobednika. Istovremeno, svestan sam da je ovo tek početak, moramo da gledamo dugoročno i da nastavimo u ovom ritmu", objašnjava Paunović.

Padanje od umora i proslave pobeda

„Svaki dan radimo jako fizički, bukvalno momci padaju od umora. Ali rekao sam im, ne možemo da idemo do kraja, ako nije tako. I skroz su prihvatili tu filozofiju", kaže srpski trener.

Ili možda je jednostavnije to sročiti ovako:

Životne lekcije od oca Blagoja i Radomira Antića

„On me je naučio da prvo uvek sve dobro sagledam i analiziram. Onda pravim plan i donosim odluku. Tako je bilo i ovaj put", objašnjava Paunović.

„Pričali smo par nedelja pošto sam došao ovde. Bio je otvoren, dao mi je par saveta koje bi zadržao za sebe, ali lep je to bio razgovor", objašnjava.

„Otac me je naučio vrednostima kojih se i danas pridržavam. To su vrednosti koje su važne da uspete u životu, a ne samo u fudbalu".

Nova generacija srpskih trenera

„Ivić je ostvario velike uspehe prvo u Grčkoj, pa u Izraelu i ostavio je sjajan utisak, a Jokanović je nizao uspehe sa Votfordom i Fulamom", navodi on.

To je i jedan od saveta koji je davao igračima u reprezentaciji.

Reprezentacija mora stalno da ide na velika takmičenja

Ipak, to bi mogli da se promeni vrlo brzo, jer su seniori nedavno pobedili Norvešku i došli nadomak plasmana na Evropsko prvenstvo.

„Najdraže mi je kad vidim da reprezentaciji ide dobro. Navijam za sve te momke, a posebno za one sa kojima sam radio u mlađim kategorijama", kaže Paunović.

„Mnogo je važno da odemo na EP, da budemo konstantni na tim takmičenjima. Srbija ima dobre fudbalere i stručnjake, ali to se potvrđuje samo tako što reprezentacija redovno igra na EP i Mundijalima, a klubovi u Evropi".

Kakav je fudbal u doba korone

Pandemija korona virusa potpuno je poremetila prošlu fudbalsku sezonu, pauza do početka nove je bila kraća, a navijača na stadionima u Engleskoj i dalje nema.

„Svi smo maksimalno oprezni, vodimo računa o ekipi i svim ljudima u našem okruženju. Na kraju krajeva, ceo sadašnji sistem je napravljen tako da možemo da radimo ono što najviše volimo - da igramo fudbal", kaže on.

„Prihvatili smo to kao deo svakodnevice, ionako mogu da se bavim samo onim stvarima nad kojim imam kontrolu", pojašnjava.

„Navijača, na žalost, još nema na stadionima neko vreme ali doći će i to nadam se uskoro", dodao je.

„Gledam utakmice po prioritetima i ličnim opredeljenjima - one klubove za koje sam vezan. A Partizan će zauvek biti u mom srcu", navodi Paunović.

Pa bi na kraju sezone u slučaju plasmana u Premijer ligu, Paunović sa fudbalerima i navijačima mogao da zapeva i stari hit Tin Lizij,a The Boys Are Back in Town.