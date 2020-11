Beograd, saobraćaj i ulice: Zašto se gužva beogradski asfalt

„Najviše oko autobuskih stanica, pogotovo onih gde staje više autobuskih linija. Na primer, na Zelenom vencu. Na sreću do sada nisam imao problem sa tim, ali verujem da može da naškodi automobilu ako se ne obrati pažnja", ističe.

„Asfalt je osetljiv na temperaturu i na trajno opterećenje - što je ono veće i duže , to je manja mogućnost asfalta da nosi i primi to opterećenje", kaže za BBC na srpskom Goran Mladenović, profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

„Ipak, naš ključni problem su kontrola kvaliteta i tehnološka disciplina… Tu nema priče. Sve što se dobro uradi, sigurno traje duže", dodaje on.

„Ako nije ravan kolovoz, onda vozila neće da se ponašaju u skladu sa time kako bi trebalo", ističe on.

Izgužvani asfalt

On ističe da situaciju dodatno pogoršava porast temperatura.

„Ne radi se o tome da li je asfalt tanak ili nije, bitan je kvalitet onoga što se ugrađuje", kaže on.

„Na primer, auto-put kroz Beograd koji rađen od 2010. do 2012. godine", dodaje Mladenović.

"Kada pogledate od Gazele do aerodroma 'Nikola Tesla' ili do Bubanj potoka sa druge strane, gotovo da nema oštećenja, a deset godina je u eksploataciji. Kada se ispoštuje kontrola kvaliteta dođe se do dobrog kolovoza".