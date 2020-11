Životinje i priroda u Srbiji: Kad se zmija zavuče u kolevku za bebe i u saksiju na terasi

Zavisno od vrste, široko su rasprostranjene - od ravničarskih predela, do većih nadmorskih visina na planinama Srbije.

„Uhvati me ako smeš"

Pronalazio ih je, kaže, na različitim mestima - od podruma i tavana, preko stepeništa, ormara i kreveta, do mašina za šivenje, motora zamrzivača i skutera.

„Najzanimljivija mi je ona u kolevci, dok je dete bilo tu. To je bilo u Vranju, pozvali su me ljudi, ja sam izašao i izvukao tu zmiju", prepričava Stanković nesvakidašnji događaj s početka karijere.

„Imam ja tu neku zglobastu kameru kojom svuda možeš da pogledaš, ali je to takva životinja da se svuda zavuče, u motorima automobila, u branicima i onda je tu muka."

Pozivi su do sada uglavnom pristizali sa juga Srbije, ali je imao intervencije i u Novom Sadu, Beogradu, Sokobanji...

„Moraš da znaš šta radiš, da budeš priseban, da imaš srce i pre svega moraš da voliš taj posao. Ako ne voliš to, ne obraćaš pažnju i nisi pedantan, onda ne vredi", govori Stanković.

„Ja ne bih smeo pred Gospoda da se nekoj nešto desi. Ima tu i bolesnih, neka povređena, ja gledam da samo bude dobro i da je vratim u prirodu. To je najvažnije", dodaje.

Godišnje u proseku uhvati od 80 do 100 zmija, od čega su kaže „98 odsto neotrovne".

„Zove me neka žena usred bela dana i kaže: ,Dođi, molim te, poskok je u samoj saksiji'. Ja dođem, a on se stvarno umotao i stoji u saksiji."

Dešavalo mu se da ga zmija tokom intervencije ugrize. Do sada je to, srećom, uvek bio neotrovni smuk.

Otkud zmije u oktobru?

- Smukulja (Coronella austriaca), sreće se od najviših do najnižih delova Srbije, a ljudi je zbog karakteristične šare, često mešaju sa šarkom.

Edukacija u školama, psihologija preko telefona

Šta uraditi ako vas ujede otrovnica?

Do ujeda zmije uglavnom dolazi kada čovek slučajno stane ili spusti šaku na nju.

„Ukoliko je u neposrednoj blizini i dalje je mirna i neuznemirena, dovoljno ju je samo zaobići, a ukoliko je to nemoguće, potrebno je napraviti nekoliko jačih vibracija, kako bi se uplašila i otišla u zaklon koji je obično u blizini", objašnjava Simović.

Poskok i šarka imaju sličnu jačinu otrova, ali je poskok zmija koja uglavnom ujeda u prirodi jer se najčešće sreće, smatra on.

Ukoliko dođe do ujeda, prva pomoć koja se primenjuje je istiskivanje mesta ujeda do pojave sukrvice.

Podvezivanje je moguće samo u izuzetnim slučajevima i uz mere opreza, jer nepravilna primena može da dovede do velikih posledica.

Nakon ukazivanja prve pomoći, ujedenu osobu treba sprovesti do prve bolnice.

Od ugriza do jelovnika

„Ništa ne vidiš, naročito u bari ili ispod panja, i oslanjaš se na to što pipneš. Ja sam je nekako zakačio i ujela me. To mesto je pocrvenelo, nešto slično kao kad te ujede pauk."