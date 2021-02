Lečenje kanabisom u Srbiji: Dok se čeka legalizacija u medicinske svrhe, zakon ne pravi razliku između dilera i pacijenata

„Probao sam da spasim sebe, da bih sebi produžio život i to zbog moje dece, a ne da zaradim. Ali je to teško objasniti na sudu", rekao je Matejić za BBC.

On ih je, kaže, uzgajao da bi rešio problem sa jetrom.

„Znam da ne mogu da budem slobodan jer jeste bilo biljaka za koje sam znao da su protivzakonite. Kaznite me, ali ne kao kriminalca, jer to nisam", kaže Matejić.

Predlog odbrane da se zatvorska kazna preinači na godinu dana nije usvojena, ali je Matejić ličnom molbom predsedniku suda uspeo da odloži izvršenje kazne do 15. aprila, kako bi se pobrinuo za porodicu koju ostavlja da živi u teškim uslovima.

„Ostavljam porodicu skoro bez ičega, a mene neće biti tri godine. To me najviše boli i ubija psihički", kaže Matejić.

U Srbiji su do danas sve inicijative za izmenu zakona i legalizaciju marihuane u medicinske svrhe bile bezuspešne, dok sve više zemalja u svetu, Evropi i regionu lečenje kanabisom uvode u legalne tokove.

„Moja jedina namera je bila da ostanem zdrav"

„Dok ne bude kasno, dok ih doktori ne otpuste iz bolnice da umru, pa se tada hvataju i ulja i svega", kaže on.

On kaže da je u kućnim uslovima gajio nekoliko biljaka kanabisa zbog lečenja epilepsije.

Sve do hapšenja početkom 2017. godine.

Kanabis kao lek

CBD je kanabinoid bez psihoaktivnog dejstva, čije se ulje dobija ekstrakcijom iz cveta industrijske konoplje, koji sadrži visok procenat CBD-a i do 0,3 odsto THC-a, koliko je zakonom dozvoljeno u Srbiji.

Legalizacija kanabisa u Srbiji - istorijat neuspelih pokušaja

U Srbiji je to trenutno nemoguće, jer kanabis nije legalan, što je istakao i doktor Savić.

Ni Ministarstvo zdravlja ni ALIMS nisu odgovorili na upit BBC-ja o tome da li su ova tri leka registrovana u Srbiji i kako je moguće doći do njih, niti da li je u planu razmatranje izmene zakona u svrhu legalizacije korišćenja kanabisa ili njegovih derivata u svrhe lečenja.

Srpski političari o legalizaciji

Hapšenje zbog lečenja kanabisom - posledice po zdravlje i celu porodicu

„Sad radim od jutra do sutra, da mogu da smestim porodicu u neki stančić sa kirijom od 50 evra koju će posle moja bolesna žena moći da plaća, jer nemam novca da platim dug za struju", kaže Miloš dok se dan odlaska u zatvor približava.

Iz pritvora je pušten posle dva meseca, tokom kojih je imao dva srčana napada, a rezultati krvi ukazuju na to da je srčani mišić oštećen.

„Ne ostavljam im neke uslove. Mislim da će me to najviše oboriti psihički i da to neću dobro da podnesem", zaključuje Matejić.