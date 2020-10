Novi film o Boratu ponovo osvaja svet: Zapratio na Tviteru Anu Brnabić i Vladu Srbije

Borat je tada otputovao u Ameriku, gde je napravio džumbus i narugao se svemu što može, a sada to ponavlja u nastavku kultnog filma, što je izazvalo veliku pažnju širom sveta.

Šta se desilo?

Borat ponovo odlazi u Ameriku, ali ovog puta umesto potrage za Pamelom Anderson on želi da dođe do Majka Pensa, potpredsednika SAD.

Tviteraši iz Srbije ubrzo su primetili da se među 33 osobe koje Borat prati nalaze i neka poznata imena - premijerka Ana Brnabić i zvanični nalog Vlade Srbije - pa su tražili razloge za to.

Ko je Borat?

Reč je o lažnom dokumentarcu koji čine „obični građani" sa kojima Borat razgovara, a koji su verovali da je on zaista staranac koji ne razume američke običaje i kulturu.

Borat tako u filmu uvredi mnoge - od feministkinja, preko Roma i Jevreja do Afroamerkanca - dok su se brojni građani šokirali Boratovim stavovima i razmišljanjima.

Kakav je nastavak

Možda je to do novog režisera - Džejson Voliner je režirao nastavak, a Leri Čarls prvi deo - ali je možda značajnije to što se svet dosta promenio od 2006. godine.