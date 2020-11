Korona virus i predškolske ustanove: „Roditelji nisu voljni da u ovim uslovima šalju decu u vrtić"

„Da to nije slučaj, ne znam šta bih radila", dodaje Radovanović.

Da li će vrtići biti zatvoreni?

Iz beogradskog Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu kažu da sprovođenje mera zavisi „od situacije do situacije", odnosno da neće svaka predškolska ustanova biti zatvorena ukoliko u njoj budu registrovani zaraženi korona virusom.

„Za to je nadležan Zavod za javno zdravlje, oni rade procenu situacije i na osnovu toga se dalje postupa i donose odluke", dodaju iz sekretarijata.

Napominju da je u predškolskim ustanovama do sada bilo najmanje slučajeva zaraženih.

U ukupno 11 vrtića ide 2.150 dece, uzrasta od jedne godine do polaska u školu.

Kakva je epidemiološka situacija u vrtićima

„Od maja do danas nijedna predškolska ustanova nije zatvorena zbog epidemije", dodao je Gak.

Šta kažu iz vrtića

Roditelji uznemireni

Nemanja Protić iz Beograda, otac petogodišnjeg Petra, kaže da supruga i on jesu zabrinuti i uznemireni zbog novonastale situacije - iz zdravstvenih, ali i praktičnih razloga.

„Zabrinut sam zbog mogućnosti širenja zaraze, u grupi u kojoj je naš sin ima petnaestak klinaca koji dolaze", kaže on.

Ako vrtići ponovo budu zatvoreni, kao tokom prvog talasa pandemije u proleće, to bi moglo roditeljima da dodatno oteža situaciju, dodaje Protić.

„Mom sinu to kao dao je normalno stanje. Deluje mi da su se i on i ostala deca u grupi prilagodila", rekao je on.