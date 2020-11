Žene, Srbija i istorija: Draga Ljočić - prva srpska lekarka i pionirka feminizma

Ipak, sve to joj dugo nije bilo dovoljno da u Srbiji dobije posao lekara u državnoj službi koji će biti podjednako plaćen kao i njenim kolegama muškarcima.

Avangardna

„Bila je u mogućnosti da se 1870. upiše na Filozofski fakulet samo zato što u zakonu nije stajalo da su fakulteti samo za muškarce, a to se podrazumevalo", kaže Trgovčević, profesorka Fakulteta političkih nauka u penziji.

Koliko je to bilo avangardno za žene krajem 19. veka pokazuje podatak da je 1900. svega 7,1 odsto žena u Srbiji uopšte bilo pismeno, dodaje profesorka.

Švajcarska je u to vreme bila liberalnija od ostatka Evrope i središte brojnih Rusa, zatim i Bugara i Srba.

„Muž Raša Milošević je bio isto socijalista i on je to normalno prihvatao", dodaje Trgovčević.

„Išla je Savom do Zemuna, pa iz Zemuna brodom do Budimpešte, odatle vozom do Beča i Ciriha, samo putovanje trajalo je četiri ili pet dana", kaže hirurg Vladimir Jokanović, koji je izučavao i istoriju medicine.