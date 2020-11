Seks i žene u Srbiji: Instagram blogerka koja želi da se o seksu i seksualnosti priča otvoreno

Dok seksualno obrazovanje ne postoji u školskom sistemu u Srbiji, a u porodici i društvu je to većinom tabu tema, rupe u razmeni informacija sve više popunjavaju društvene mreže.

Šta se desi kada je seks tabu

Dvadesetosmogodišnja Marijana, koja živi u Beogradu i radi u IT industriji, Instagram blog je započela pišući o pozitivnom odnosu prema telu kada je i sama prolazila kroz put samoprihvatanja.

„Dotakla sam se teme seksa nekoliko puta i po reakcijama sam videla da ljudi to dobro prihvataju i da im je zanimljivo", objašnjava ona.

Odlučila je da blog u potpunosti posveti seksu. U julu je objavila prvi post o tome zašto je seks tabu, šta su posledice i koje sve probleme to donosi.

Kada odrastate u porodici gde ste naučili da su pitanja o seksu sramota, da ga ne treba imati pre braka da ne biste brukali familiju - to ostavlja posledice, smatra Marijana.

„Dete sa kojim nisu pričali o seksu, već samo nagovestili da je to zabranjena i prljava tema je mnogo lakše izmanipulisati da ćuti o nasilju i ubediti da će njega kriviti kad progovori", piše Marijana u svom blogu.

„Kada čuju da pišem o seksu, ljudi misle da ih učim kako da imaju seks. Ali slika je mnogo šira. Moj cilj je da kažem da 'Mogu da pričam o ovome naglas i to je u redu, možete i vi da pričate i to je nešto normalno'", kaže Marijana.

Seksualno obrazovanje u Srbiji

Stopa adolescentnih trudnoća se tokom jedne kalendarske godine u Srbiji se procenjuje na 50 od 1.000 devojaka, dok udeo prekinutih trudnoća čini četiri do pet odsto ovakvih intervencija u zemlji.

Razgovori o seksu - o d porodice do Instagrama

Ona je prva četiri razreda osnovne škole pohađala u Srbiji, a sve do kraja srednje škole obrazovala se u Rusiji, gde se njena porodica privremeno preselila.

„Dosta ljudi misli 'Ma, kad napuni 15 godina, kaži mu da treba da koristi kondome i to je to'. Ali seksualno obrazovanje počinje mnogo ranije, kada se deca zapitaju šta je ovo ili šta je ono", kaže ona.

U školama je seksualna edukacija zamena za ono o čemu sa roditeljima ne pričaju kod kuće i to je, kaže Marijana, dovoljno dobro ako ne postoji obrazovanje u porodici - ali je problem što deluje da izostaje i jedno i drugo.

Studija je pokazala veoma zabrinjavajuće podatke da na uzrastu od 10 do 18 godina u svakom školskom odeljenju u Srbiji postoje četiri deteta koja su preživela određeni vid seksualnog nasilja, a da u dve trećine slučajeva kada dece ispričaju odraslima šta im se dogodilo, više od polovine odraslih ne preduzme ništa.

Mladi najviše koriste izvore kojima malo veruju, ali koji su im lako dostupni - a to su vršnjaci, društvene mreže i internet, pa tek onda roditelji, pokazalo je istraživanje koje je među tinejdžerima uzrasta od 15 do 16 godina sproveo Novosadski humanitarni centar .

„Ne moraš da budeš mlad i zgodan da bi imao dobar seks"

Do sada najomiljenija tema je o tome da nije bitno da li ste mladi, stari, lepi, zgodni, ružni, debeli, mršavi - svi ljudi imaju seks, iako se u filmovima predstavljaju obično lepi i zgodni glumci i glumice.

"U suštini, obično imamo samo tu sliku seksa. A istina je da svi ljudi imaju seks i da to nije ništa spektakularno", objašnjava Marijana.

Da li je to „neko ko ima mnogo seksa"? Da li ona treba da bude lepša, zgodnija, seksipilnija da bi mogla da priča o ovoj temi?

Kako dostići orgazam i druge popularne teme

Lični put samoprihvatanja i pozitivnog odnosa prema svom telu

„Kada sam bila mlađa, nisam svoju sliku okačila na Fejsbuk niže od pojasa. To su stvarno neke tužne priče, strahovi da neko vidi kako ti izgledaš", objašnjava ona.

„Onda sam shvatila da one jednostavno oblače šta žele i žive svoj život nezavisno od toga kako izgledaju", priča Marijana.

Iako je uspela izgradnji sampouzdanje prateći na mrežama kako to druge žene i devojke rade, kaže da nije dovoljno samo gledati - neophodno je i uključiti se u odnos sa sobom.

Tako je počela da na Instagramu deli korake kroz koje prolazi na putu oslobađanja sebe, a videla je da to pomaže i drugima.

„Ta sloboda da sada mogu da okačim snimak kako đuskam i celu sebe i sebe iz različitih uglova i one uglove koji nisu laskavi, bez šminke, bez filtera na Instagramu.... Za mene je sve to zajedno ima terapeutski efekat", kaže Marijana.

Većinu njenih pratilaca čine žene, od 24 do 34 godina, a najčešća pitanja stižu upravo od onih koje nemaju sa kim da pričaju.

„(Treba) da istraže sebe i saznaju šta one vole i žele, ali i da znaju da je seks tu radi njihovog zadovoljstva i da treba da imaju seks samo kad one to žele.