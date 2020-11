Muzika i tehnologija: Kako su ručke iz Srbije dospele do skupocenih gramofona na svetskim scenama

Trsteničke ručke posebne su, kaže on, po dinamici kvaliteta i u visokim i niskim tonovima, kao i u prirodnosti zvuka.

„Ručka ništa ne dodaje zvuku, samo se trudi da zvuk kakav se nalazi na ploči, prenese do zvučnika, odnosno pojačala", kaže Zoran.

Tehnologija za izradu švajcarskih satova

„Reč je o vrlo sitnim delovima koji se rade na časovničarskim mašinama švajcarske marke. To su jako precizne mašine, strugići, glodalice.

Visoko kvalitetna i skupa roba

Ručke koje on izrađuje na kraju se prodaju i za iznos od 15.000 evra.

„Tako se posluje i zato imam posla. Da ne radimo tako, možda bismo imali istu zaradu i mnogo manje bismo radili, ali je važno da smo stalno u poslu, da dižemo proizvodnju, upoznajemo nove ljude, da dolazimo do novih kupaca i distributera. Mi, kao proizvođači, sada uslovljavamo distributere."

„Nikad ne radimo samo jednu ručicu, ali ako bismo izračunali koliko je vremena potrebno za proizvodnju jedne, to je negde oko 180 do 200 sati rada.

„Samo za poliranje, da bismo došli do vrhunskog sjaja, treba između 30 i 50 sati."

„Žice su jako specifične i za nas ih radi jedna od najvećih firmi za proizvodnju kablova. To su bakarni kablovi velike čistoće s nekim specijalnim premazima", kaže Zoran i dodaje da po zahtevu kupaca nekad prodaje i ručke bez žica, pa ih oni naknadno ubacuju.

„Mi smo ispitivali neke materijale i došli do toga da je kombinacija drvo - mesing najbolja za zvuk. Od mesinga i drveta prave se, uostalom, svi muzički instrumenti."

„Sve je tu jasno, svi znaju šta je dobro i kako treba da se napravi. Međutim, zbog velike produkcije i cene, neki to malo aljkavije rade, pa zato i nemaju vrhunske ručke.

„Ono je kao kamen. Kada ga prerežete na cirkularu i pipnete prerezanu površinu, to je kao staklo. Nema piljevine, već izlazi samo prah, kao da brusite kamen."

Dečački snovi

„Impresionirao me je i magnetofon, ali je on bio jako skup, pa ga je retko ko imao. Gramofon je, pak, imao skoro svako u kući."

„Stavite teg na ploču i odmah se čuje drugačiji zvuk, promenite kabl i odmah se čuje drugačiji zvuk. To je jako slab signal, jako je nežan i dosta uticaja može da ima spoljašnja sredina, postavljanje, dužina kabla. To me je opčinilo."