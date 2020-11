Srbija, sahrana patrijarha i korona virus: Mogu li verski običaji da budu bezbedni

U najjačem talasu epidemije korona virusa u Srbiji do sada, pitanje zdravstvene bezbednosti tokom crkvenih obreda i verskih običaja ponovo izazva polemiku.

„Imajući sve u vidu, jasno je da, bez obzira na simbolični značaj događaja, do okupljanja (na sahrani patrijarha) nije smelo da dođe, čak i uz pridržavanje mera", ističe on za BBC na srpskom.

Pričest kao izvor sukoba

„Kontakt sa svežim telesnim tečnostima drugih osoba i predmetima do kojih dospevaju prvo nije higijenski, a onda sa sobom nosi i rizik od zaražavanja - ne samo Kovida-19, već i drugih infekcija koje se mogu preneti pljuvačkom i prljavim rukama", kaže epidemiolog Đurić.

Dok nauka uvažava postojanje obreda i njihov značaj, verske zajednice moraju da pokažu fleskibilnost i da prilagode obrede u skladu sa naučnim stanovištima, smatra on.

Pavlović je tada rekao da će „crkva poštovati šta država naloži", ali je i on na pitanje o pričešću iz iste kašičice odgovorio da „taj običaj za sada ostaje".

„Kad se kaže da je SPC do sada odbijala to da promeni, treba imati na umu da najmanje dve eparhije SPC drugačije vrše pričešće tokom pandemije", kaže teolog Blagojević.

„Vladika Dimitrije, zahumsko-hercegovački, daje hleb na ruku, prethodno umočen u vino, ili se hleb preliva vinom, a Ruska pravoslavna crkva je uvela pričešćivanje iz više kašičica", navodi on.

Šta je pričešće?

Poruke

„Nesumnjivo je da okupljanja u zatvorenom prostoru u vreme buktanja epidemije, čak i kada se nose maske i održava rastojanje, predstavljaju rizik, a taj rizik se značajno povećava u slučaju neodržavanja rastojanja i nenošenja maski", kaže on.

To, ističe, ne važi samo za one koji ne nose maske, već i za one koji ih u takvim situacijama nose, kao i za druge osobe sa kojim će doći u kontakt mimo takvog prostora.