„O mama, mama, mama - zaljubio sam se": Kako je bilo gledati Maradonu i postati deo istorije

Dijego Maradona je te godine predvodio Napoli do prve titule šampiona Italije u istoriji (do tada punoj šampiona sa bogatog severa).

Božja ruka

„Tako se rodio jednostavno - on je broj jedan. Argentina je posebna zemlja, poseban narod. Ono što se sada dešava tamo posle njegove smrti… To je nešto iznad svega".

Lob

„Imao sam 12 godina, ali se živo sećam svega, to mi je bila prva velika utakmica u životu… Ogroman broj ljudi, svi smo hteli da vidimo Maradonu i Šustera", priseća se on.

„A do dva sata pred meč nisam ni znao da ću ići - ćale došao sa posla i rekao 'ajde, pakuj se, idemo na utakmicu'. To je bio doživljaj".

„Jeste, ceo stadion je aplaudirao, nikada to ranije nisam video. Naježio sam se kad se to dogodilo, svi su ustali i aplaudirali, bukvalno ceo stadion", kaže Ranković.

„Negde u nekom rečniku je ostala i to se izgubilo u selidbama, ali čuvam sve drugo pre i posle toga. To je nestalo. Možda se pojavi nekad".

Suze

Zbog toga mi je ustupio sezonsku,sproveo me do ulazne kapije, odakle me je obezbeđenje odvelo do mog mesta, a on je kupio kartu od tapkaroša i ušao na jug.