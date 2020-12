Srbija, Evropska unija i pregovori: Kakvo je stanje EU integracija na kraju godine pandemije

A zvanična potvrda toga stigla je i iz Brisela, pošto je Savet ministara EU zaključio da je potrebno da dođe do napretka u oblastima demokratije, nezavisnosti pravosuđa, slobode izražavanja i medija nova poglavlja bila otvorena.

„Ako se utvrdi da je u ključnim pitanjima pluralizma medija, demokratije, političkog pluralizma, slobode izražavanja, pomirenja u regionu, nezavisnosto pravosuđa došlo do dovoljnog napretka, ne bi bilo teško ići dalje i otvarati poglavlja", rekao je Mihael Rot, nemački ministar za Evropu, a prenosi agencija Beta .

Sve je manje verovatno i da će se ispuniti prognoza iz 2018. o ulasku Srbije i Evropsku uniju do kraja 2025. godine.

„Daleko smo od kraja pregovora, čak nismo došli ni do polovine, i u ovom trenutku taj rok nije ostvariv", ocenjuje u razgovoru za BBC na srpskom predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak.

Zašto Srbija ove godine nije otvorila nijedno poglavlje?

Nemački ministar Rot je naglasio da „otvaranje poglavlja pregovora o članstvu s EU nije neki velikodušni poklon Brisela i to ne zavisi od Berlina, već od ostvarenog napretka".

„Ali to ne zavisi od nas, nije to u našim rukama, to naravno zavisi od zemalja kandidata za članstvo", zaključio je nemački ministar za evropska pitanja.