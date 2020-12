Nauka: Ima li nade za enciklopedije u eri interneta i pametnih telefona

Ko će pobediti u ovom istorijskom meču - internet enciklopedija koju danas mnogi zahvaljujući telefonima nose u džepovima ili one štampane, čiji se miris stranica raširi po celoj sobi odmah po otvaranju knjige?

„U prošlosti je postojala jaka potrebe biblioteka da nabavljaju enciklopedije, dok u savremenom bibliotekarstvu one nisu više interesante, ni za kupovinu, kao ni za upotrebu od strane korisnika.

„Uglavnom ako neko hoće da dođe do prve informacije, danas to vrlo lako može da uradi korišćenjem interneta", kaže za BBC na srpskom Željko Dimitrijević, bibliotekar na Fakultetu političkih nauka (FPN).

Enciklopedija kao eksces

„Koriste vrlo malo i to je neka ekscesna situacija - da im neki termin zafali ili da hoće da ga preciziraju.

Elektronske protiv štampanih enciklopedija

„A izvori su uglavnom iz drugih enciklopedija", kaže on.

Od 1993. do 2009. godine kompanija Majkrosoft izdavala je digitalnu multimedijalnu enciklopediju Enkarta, koja je isprva prodavana na diskovima.

Od Britanike do Prosvete

Prve enciklopedije se vezuju još za antički period, ali one moderne, kakve danas poznajemo, nastaju u 18. veku.

Vremenom je postajala obimnija, pa je njeno četvrto izdanje, koje izlazilo u periodu od 1801. do 1810. godine, imalo 20 tomova.

Stigla je do 32 toma i petnaestog izdanja, koje je objavljivano od 1974.

Izlazila je u Parizu od 1751. do 1772. godine, a urednici su bili Deni Didro i Žan le Ron d'Alamber.

„Budimo racionalni, imamo internet"

„To je jedan od dobrih načina da se dete nauči da voli knjigu i da čita, ali manji deo populacije to tako koristi", dodaje.

„ Opća enciklopedija i Enciklopedija Jugoslavij e u osam tomova, Enciklopedija likovnih umejtnosti u četiri i Poljoprivredna enciklopedija u tri toma, zatim Vojna enciklopedija, Filmska enciklopedija i mnoge druge", nabraja on.

„Ljudi ih masovno izbacuju iz stanova, pa me zovu i kažu: ,Dođite i iznesite nam, žao nam je da bacimo kod kontejnera'.

Razlozi leže u tom što su to „lepe, velike knjige sa povezom", kao i njihova niska cena.

Nova nada

„Mnogo je lakše jer u današnje vreme ljudi gledaju da se što manje umaraju i da brže dođu do nekih stvari", dodaje.

„Što više idete ka užoj stručnosti, to su štampane enciklopedije značajnije, ređe i cenjenije, što je opštije - to je manje cenjeno jer to možete naći na internetu", zaključuje Kovačić.