Srbija i borba protiv korupcije: Stil života, biznis model ili problem koji uništava društvo

„Koliko bombonjera i ruža sam dobila od roditelja, mogla sam do sada da otvorim cvećaru", kaže za BBC na srpskom Ivana Radenković učiteljica u osnovnoj školi u Beogradu.

Istraživanja pokazuju da stanovnici Srbije unapred imaju pretpostavku da neće moći da dođu do onoga što žele ukoliko nekog ne podmite, bez obzira što bi posao mogli da završe i bez „podmazivanja", kažu iz organizacije Transparentnost Srbija.

'Kad darujete cara to nije korupcija, to je poštovanje'

„To se gleda kao razmena poklona ili čin poštovanja. Kada darujete cara to nije korupcija nego izraz poštovanja.

„To je vrlo stari oblik uspostavljenog odnosa, ali on jeste korupcija i podmićivanje", kaže Gligorov za BBC na srpskom.

„Na primer, ako dođete kod lekara i date mu flašu viskija posle operacije, to se ne doživljava kao mito, to se razume kao zahvalnica", kaže Gligorov.

On dodaje da takva praksa ipak nije uobičajna u društvima u kojima postoji privatno osiguranje:

Zemlja raširene korupcije

'Interni cenovnik na carini'

On za BBC na srpskom objašnjava do koje se mere između špeditera i carinika razvio nelegalni, koruptivni biznis model na carinjenju automobila, i kako nikome nije palo na pamet da sve to prijavi.