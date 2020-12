Srbija, dijaspora i hokej: Kako srpski trener u Čikagu i NHL šampion stvaraju tim superklinaca

Kako je sve počelo?

„U Kanadi se amo o hokeju priča, kao u Brazilu o fudbalu. Na juniorskom utakmicama bude po 6.000 gledalaca", kaže on.

„Imamo kategorije do 10, 12 i 14 godina, pravili smo do sada nekoliko turneja u različitim zemljama. To su pravi hokejaški klinci Harlemovci", ističe ponosno Raković.