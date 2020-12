U fotografijama: Policija na ulicama Novog Pazara posle učestalih oružanih obračuna

Oružane incidente on je okarakterisao kao „obračune kriminalnih bandi" koje, poručio je, država neće dozvoliti.

Šta se sve dogodilo u Novom Pazaru?

On je, navodi policija, muškarcu koji je bio u automobilu naneo više udaraca pesnicom u lice".

„Čak i ako bi se to pravo priznalo, oni nemaju ni potrebne građevinske dozvole, iako to ovog trenutka nije najbitnije", rekao je Muamer Zukorlić, donadavni čelnik Islamske zajednice u Srbiji, za Tteleviziju N1 .

„Ključna stvar je to da su oni pored parcele, koju su ne znam kako pribavili privatno i to je njihova stvar, pokušali da uzurpiraju deo parcele Islamske zajednice (u Srbiji) i to je deo spora", rekao je Zukorlić.