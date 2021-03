Roditelji i Srbija: Kako sam saznala da mi dete ima Daunov sindrom

Pre 18 minuta

Sve one su tek posle porođaja saznale da će im dete imati ovaj genetski poremećaj, iako ga je moguće otkriti i u trudnoći.

Sve se odlično sećaju trenutka kad su im to saopštili i malo koju to sećanje i danas ne potrese.

„Možete ga dati u kolevku"

„Bez najave mi je to rekao, pozlilo mi je bilo.

To je značilo da ga ostavi u dom za decu sa smetnjama u razvoju.

„Na to sam je isterala iz sobe", kaže Dejana.

Ona i suprug su jednoglasno odlučili da to ne dolazi u obzir.

Drugačije dete

„Sestra drsko kaže `on neće da sisa, on ne može da sisa, on je drugačiji`.