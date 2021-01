Obrazovanje u Srbiji: Odlazak na takmičenje na Sejšele zahvaljujući TV gledateljki

„Nezainteresovana deca su u manjini"

Drndarski predaje biologiju u Osnovnoj školi „Drinka Pavlović" i srednjoj školi „Gimnazija plus", ali proširuje nastavne aktivnosti na mnoge druge načine.

Na ova takmičenja nekoliko puta je vodila najspremnije i najkomunikativnije učenike od petog razreda osnovne škole, do završnog razreda srednje.

„Kao nastavnik morate da razmišljate više koraka unapred, da tačno znate šta ćete da dobijete na kraju, a potom da pronađete način na koji ćete učenika da dovedete do toga.

„Nedostatak podrške kao poruka - nemoj da se takmičiš"

Upravo to se dogodilo Marini Drndarski.

Kao i prilikom odlaska učenika na takmičenje na Sejšele, koje je finansirala dobrotvorka iz Španije, odlazak finalista „Drinke Pavlović" i „Gimnazije Plus" na takmičenje u Kanadu bilo je jednako teško ostvariti.

Novac je tada obezbeđen zahvaljujući inicijativi Gorana Trivana, koji je u to vreme bio ministar za zaštitu životne sredine.

On se obratio za pomoć Udruženju reciklera Srbije, u okviru kog su, iz trideset firmi, prikupljena sredstva, tako da su na takmičenje otputovali svi finalisti.

„Kada vam se neko javi u toku tekuće godine, to je gotovo nemoguća misija, osim ako u dato vreme ne postoji neki konkurs", kaže Trivan za BBC na srpskom.

On kaže da je pre odlaska u Kanadu bilo mnogo napetosti i nervoze, jer je sve bilo unapred rezervisano.

Kad odeš iz škole, a u glavi ti ipak nešto ostane...

„Tako se gradi ljudski odnos koji je mnogo više od odnosa profesor-učenik, u kom ti neko nešto predaje i to nešto te pita."

„Mi to zovemo drilovanje", kaže uz smeh, ali i ističe da mnogo veći udeo u znanju učenika ima lično usavršavanje.

„Svi oni odmalena idu u privatne škole jezika, i već do petog, šestog razreda toliko dobro govore engleski da bez problema mogu da učestvuju u debati sa nekim kome je engleski maternji."

Drndarski objašnjava da to nije dovoljno.

„Najlakše je da, kada završim čas, zatvorim vrata učionice i da me posle toga ništa ne zanima.

To su neka od pitanja kojim učenike navodi da razmišljaju.

Koliko je sve to korisno?

„Ako vam ispričam nešto iz biologije, vi ćete to da odslušate i, bez obzira koliko sam lepo ili ružno pričala, posle nekoliko dana jedva ćete se sećati šta sam rekla.

„Ali, ako podstaknete nekoga da razmišlja i sam dođe do rešenja, on će to pamtiti celog života", kaže Drndarski.