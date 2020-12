Holivud i Srbija: Kako je Pamela Anderson promovisala izložbu u Beogradu

„Videle smo da je objavila i jako smo srećne zbog toga - to je mali bum!", govori za BBC na srpskom vizuelna umetnica Milica Mijajlović, čiji su radovi izloženi.

Pored Mijajlović, na izložbi Pretvaram grudi u drveće, kitove i okeane (I turn boobs into trees and whales and oceans), radove predstavlja i Nuša Hervans, umetnica iz Slovenije.