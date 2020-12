Korona virus, praznici i pisma: Ko danas šalje čestitke za Novu godinu - ima nas još

Praznični duh i toplina

„One mogu da se kupe svuda - kod uličnih prodavaca, na bazarima, izložbama ručnih radova i uvek ću se odlučiti za njih jer se neko potrudio i utkao malo duše u to", dodaje Nataša Vucelja.

Pisma Deda Mrazu u vreme korone

On je pesmicom zamolio Deda Mraza - da razveseli svu decu:

Gde danas kupiti čestitke?

One klasične čestitke sa Deda Mrazom, irvasima i saonicama mogu se kupiti u knjižarama, a u Pančevu ih ima i na jednoj specijalizovanoj tezgi.

Kako je za lokalni portal 013 rekao, kako decembar odmiče tako se i prodaja lagano popravlja „iako to nije ni blizu kao nekad".

„Ali, dok je do pre najmanje deceniju jedna osoba znala da uzme i po pedesetak komada u cugu, sada to bude maksimalno dve do tri", rekao je pančevački prodavac.