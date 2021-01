Hip hop i knjiga „Repotpisani": Kako je Srbija dobila prvi „rep bukvar"

Ko je sve tu?

Škabo - Savana

Kako je knjiga nastala?

„Mislili smo da će sve trajati ukupno par meseci - nekih pet, šest viđanja, napravimo uži izbor i to je to, ali bilo je mnogo teže od toga", navodi Ristić.

Raznovrsnost

Furio Đunta - 14. septembar

Promene

Među prvim grupama bili su Badvajzer, Who is the best i Robin Hud, ali je prvi proboj među širu publiku napravio Gru albumom Da li imaš pravo? iz 1995. godine.