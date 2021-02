Srbija, Vlasi i seks: Šta je strndžanje i da li je ovaj običaj zaista postojao

„Uverena sam da se praktikovao u vreme mladosti kazivača, s obzirom na to da mi je više njih identično opisalo glavne momente te prakse", kaže za BBC na srpskom etnološkinja u penziji.

Strandžanje kao prevaziđeni običaj

U okviru multidisciplinarnog projekta povodom izgradnje hidroelektrane Đerdap 2, Zorica Divac je od 1979. do 1982. godine istraživala predbračne običaje u istočnoj Srbiji.

„Ako koju devojku momak nije odveo, njeni roditelji to smatraju neuspehom jer nijedan momak nije njihovu kćer begenisao (poželeo)".

Priprema za brak

Strndžanje je počinjalo tako što su mladići birali devojke, a one obavezno prihvatale poziv.

Sa prvim znacima zainteresovanosti za suprotni pol, obično u uzrastu od deset do dvanaest godina, krenuli su da učestvuju u strndžanju i tako „postajali momci i devojke", navodi Divac u radu.

Bila je to jedna vrsta inicijacije u svet odraslih i pripreme za brak.

Roditelji su posebno bili ponosni na devojke koje su momci često birali, dok su one sa samo jednim udvaračem izazivale „podozrenje, ogovarane su i malo poštovane".

„Nisam bila inspirisana samim događajem, nego me je inspirisala priča te predivne gospođe, a njena interpretacija je bila povod da napravim video", govori Paunović za BBC na srpskom.

Paunović kaže da je strndžanje učesnicima bilo predstavljeno kao običaj koji je „krasio to podneblje", ali bez „dokumenta koji o tome svedoči".

Birali su se po figuri, dohvatili su se u ljubavni zagrljaj i vodili ljubav do iznemoglosti .

Pojedini mediji i danas o strndžanju pišu na senzacionalistički način, dok etnolozi to u potpunosti negiraju ili demantuju.

„U manjini su bili oni kojima je to simpatično, koji su pomislili da je to bilo stvarno i koji su razumeli da je to umetnost", zaključuje Paunović.