Doček Nove godine, korona virus i praznici: Deda Mraz u dnevnoj sobi, kiflice i ruska salata preko Zuma

I dok budete odbrojavali unazad do ponoći, palili prskalice i bacali konfete po dnevnoj sobi, znate da pandemiji još uvek dani nisu odbrojani.

Mnogi zbog toga neće nazdraviti u ponoć s najbližim prijateljima ili slaviti u širem krugu porodice, jer preporuke naležnih upravo to i savetuju.

Raspust za školarce traje do 18. januara, vrtići neće raditi tokom praznika, dok je većina igraonica otvorila vrata za mališane, što znači da će roditelji imati pune ruke posla oko organizacije vremena provedenog kod kuće.

Deda Mraz u dnevnoj sobi

On je obećao mami da će izdržati do ponoći, kako bi mogao i on da upali prskalicu kao njegova starija sestra.