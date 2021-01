Korona virus, vakcine i eUprava: Kako se prijaviti i kako sistem funkcioniše

Ipak to ga nije odvratilo da „stane u red" za vakcinu, jer su ga roditelji kada je bio mali vodili na vakcinaciju, kao što on i supruga danas vode decu po standardnom programu.

U ponudi su svih pet vakcina koje su do sada na raspolaganju i u svetu: dve američke - Fajzer/Biontek i Moderna, britanska Oksford-AstraZeneka, ruska Sputnjik i kineska Sinovak.

„Svih pet vakcina je štiklirano, a na vama je da da odštiklirate one koje ne želite da primite", kaže Nikolić i dodaje da procedura oko prijave nije bila komplikovana.

Kako da prijavite za vakcinu

U levom uglu, nalazi se zeleno dugme na kome piše „Pokrenu uslugu", kojim ćete konačno doći do mesta gde se podnosi zahtev.

Šta je potrebno od podataka

Ukoliko neko do njih nema nema mobilni telefon ili imejl, možete navesti sopstveni, navodi se na sajtu e-Uprave.

Zašto se prijavljujemo za vakcinu

Kako ću znati kada će biti moj termin za vakcinaciju

Ove vakcine su u ponudi

Izveštaj objavljen u medicinskom časopisu Lanset ( The Lancet ) tvrdi da su svi pacijenti razvili antitela koja se bore protiv virusa, bez neželjenih nuspojava.

„Taj imunitet neće biti doživotan, videćemo koliki će biti, neki kažu dve godine, neki manje, ali to je dovoljno da dok se ne napravi prava vakcina koja štiti doživotno".

Na zebnje ljudi od nuspojava, virusološkinja kaže da „svaka vakcina dovedi do neke reakcije, nema te koja ni kod koga neće ništa izazvati".

„Ipak, ove vakcine nemaju nikakvih posledica po ljudsko zdravlje izuzev što mogu izazvati blage temperature, možda jednodnevne, zato što telo reaguje na to što je u vakcini.

„Na to možemo da imamo reakcije, ali to su beznačajne stvari i treba to reći otvoreno", pojašnjava ona.