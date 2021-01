Srbija, zima i ledeni talas: Šta nas čeka u danima koji dolaze

Hladni talas pogodio je delove Evrope, a meteorolozi najavljuju da temperature na Balkanu narednih dana neće prelaziti u plus.

Tri dana - 16, 17. i 18. januar, biće najhladniji dani u mesecu, a temperatura će se u nekim delovima zemlje, u najhladnijem delu dana, spuštati i ispod 10 stepeni ispod nule.

Ništa neuobičajeno i tipično januarsko vreme, kaže za BBC na srpskom meteorolog Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

„Dnevne temperature sve vreme će biti ispod nule - to su u klimatološkom smislu ledeni dani", kaže Todorović.

Toplo - hladno

Posle toplog početka godine, tipično zimsko vreme u Srbiju je stiglo 9. i 10. januara.

Najviše dnevne temperature su ovih dana uglavnom oko nula stepeni, stepen - dva više, provejava sneg, a i sunce pušta po koji zrak.

Ovakvu sliku preseći će tri ledena dana.

„U noćnim i jutarnjim satima biće hladno - s minimalnom temperaturom od minus četiri do minus 10 u većini mesta, eventualno negde i niže, do -15", kaže Todorović.

„Maksimalne dnevne temperature od 16. do 18. januara biće od minus četiri do minus jedan", navodi on.

Beograd je „toplotno ostrvo" i u njemu će biti najtoplije - temperature u centralnim delovima grada će se u najhladnijem periodu kretati od minus četiri do minus sedam, a na periferiji može da se spusti i do minus 10, objašnjava on.

Prema prognozama RHMZ-a, padavina neće biti, možda će eventualno provejavati sneg.

Od 19. januara sledi porast temperature.

„Izlazimo iz hladnog perioda, koji je u stvari uobičajena pojava za januar mesec u Srbiji. Uobičajeno je da bude i toplo, kao što je bilo početkom meseca.

„Tako se smenjuju topli i hladni periodi.

„Od 20. ćemo ući u topliji period, s relativno čestim naoblačenjima s kišom i snegom i manjim zahlađenjima do kraja meseca", kaže Todorović.

Trčanje u donjem vešu na minusu i snegu

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, U Beogradu je održana trka u donjem vešu, na nekoliko stepeni ispod nule.

Španski scenario?

Ne, Srbiju ne čeka španski zimski scenario i sneg koji je tu zemlju pogodio prethodnih dana.

Ljudi u središnjem delu Španije borili su se sa neuobičajenim vremenskim neprilikama za to podneblje, a u pojedinim gradovima zabeležena je i temperatura od minus 25 stepeni Celzijusa.

Vlada je pozvala stanovništvo da ostane u domovima, a zima je odnela i nekoliko života.

U planinama Molina de Aragon i Turuel, istočno od glavnog grada Madrida, izmerena je temperatura od minus 25 stepeni tokom noći između 11. i 12. januara - najhladnijoj noći u poslednjih 20 godina u toj zemlji.

„Ovo nije talas iz Španije, to što je tamo bilo, ovde je već prošlo oko 10. januara", kaže meteorolog Todorović.

Sneg koji je padao prethodnih dana, glavne su padavine koje se očekuju ovog meseca, rekao je pre nekoliko dana za BBC na srpskom meteorolog Branko Sparavalo.

Posle ledenog talasa koji stiže za vikend, otopliće na nekoliko dana, a onda se od 25. januara ponovo očekuje sneg i hladnije vreme, rekao je Sparavalo.

„Temperature će u januaru ove godine biti znatno niže od proseka, pogotovo kada se gleda period od 10. do 30. januara", kaže Sparavalo.

Meteoalarm u četiri boje

Na snazi u Srbiji je trenutno žuti meteoalarm zbog poledice i zaleđivanja mokrih površina, a moguće je da narednih dana pređe u narandžastu boju, kaže Todorović.

Meteorolozi RHNZ-a izdaju meteoalarm u četiri boje.

On može biti zelen, žut, narandžast i crven.

zeleno - ne zahteva se posebna pripravnost

- ne zahteva se posebna pripravnost žuto - vreme može biti potencijalno opasno; vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku; treba nastaviti informisanje o očekivanim meteorološkim uslovima; ne preduzimajte nepotrebne rizike

- vreme može biti potencijalno opasno; vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku; treba nastaviti informisanje o očekivanim meteorološkim uslovima; ne preduzimajte nepotrebne rizike narandžasto - vreme je opasno; prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje; treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova; pratiti savete koje daju nadležne državne službe

- vreme je opasno; prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje; treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova; pratiti savete koje daju nadležne državne službe crveno - vreme je vrlo opasno; prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja; treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika; slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi

Topla zima ne prija svima - pogledajte kome najmanje

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, Trka za spas foka u Finskoj

Temperaturni režim u Srbiji

Najniža temperatura u Srbiji izmerena je 13. januara 1985. u Karajukića Bunarima na Pešterskoj visoravni, kada je bilo -39,5 stepeni Celzijusa.

Drugi ekstrem dogodio se 24. jula 2007. u Smederevskoj Palanci, kada je izmereno +44,9 stepeni Celzijusa.

Prema podacima RHMZ-a, najhladniji mesec u Srbiji je januar, sa srednjom mesečnom temperaturom u intervalu od minus šest stepeni u planinskim predelima do oko nule u ravničarskim delovima.

Autor fotografije, FONET

Najvišu srednju januarsku temperaturu od 0,4 stepena ima Beograd zbog izraženog urbanog uticaja, dok područja sa nadmorskom visinom do 300 metara imaju srednju januarsku temperaturu od minus jedan do nule.

Za mesta sa nadmorskom visinom u intervalu od 300 do 500 metara, srednje januarske temperature se kreću od -3 do -1, a u mestima sa nadmorskom visinom iznad hiljadu metara od -6 do -3.

Najtopliji mesec je jul, sa srednjom mesečnom temperaturom u intervalu od 11 do 22 stepena Celzijusa, navodi se na satju RHMZ-a.