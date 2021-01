Srbija, Kosovo i Oliver Ivanović: Tri godine od ubistva jednog od lidera kosovskih Srba

„Na osnovu informacija sa kojima raspolažem, nemam poverenja niti vidim da stvar ikako napreduje ka tome da se dođe do cilja i oni koji su krivi budu privedeni pravdi", kaže za BBC na srpskom Miroslav, brat Olivera Ivanovića.

Ko je izneverio, a ko iznenadio

„Ali očigledno se i moja razmišljanja sukobljavaju da drugim interesima, pa me navodi da mislim da neko ne želi ili se boji da se otkriju izvršioci."

Ipak, on dodaje da mu nadu uliva insistiranje na istini koje postoji u javnosti.

Dokle je stigao sudski proces

Šta se promenilo u gradu Olivera Ivanovića

„Mnogo ljudi se nije slagalo sa Oliverom, ali ubistvo je bila kap koja je prelila čašu i za one koji se nisu politički slagali - nestala je lična sigurnost."

I to se vidi kod svih strana, kosovske, srpske i kosovskosrpske - to se vidi kao jedna celina, od sudstva do politike."