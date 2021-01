Srbija, ratni zločini i Srebrenica: Zabranjena prodaja garderobe s natpisom „Nož, žica"

To je slogan koji desničarske grupe u Srbiji, kao i neke fudbalske navijačke grupe, koriste u znak veličanja masakra u Srebrenici.

Kada bude završen kompletan nadzor i ako bude utvrđeno da je došlo do prekršaja prema Zakonu o oglašavanju, biće podneta i prekršajna prijava, rekao je za BBC na srpskom Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Šta se dogodilo?

Fotografija je počela da kruži društvenim mrežama, a to je izazvalo brojne reakcije.

Tužba i izvinjenje

On je za BBC na srpskom rekao da je Ministarstvo reagovalo po službenoj dužnosti na osnovu objava na društvenim mrežama, a u toku je dalji nadzor i ako se utvrdi da je došlo do kršenja Zakona o oglašavanju za to će biti podneta prekršajna prijava.