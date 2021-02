Deca, nasilje, Srbija: Dokle će batine biti vaspitna mera

„Zveknem po guzi kada su situacije, recimo, opasne po život deteta... mada i tada me duša boli.

„Od mene dobije čvrgu kad je bezobrazan i nesnosan, to je najekstremnije", kaže ovaj 40-godišnji otac, čije dete ima pet godina.

„Opasnost je, međutim, da to eskalira i da kao roditelj ne obratite pažnju i to počnete da radite često.

„To jako brzo prelazi u normalno uobičajeno ponašanje i onda iz vaše kuće izađe dete koje je naučeno da kad je neki konflikt ili nešto nije u redu da se to rešava nasiljem", ističe Dejanović za BBC na srpskom.

Ko (ne) bije decu u Srbiji?

Majke ili ženski staratelji češće priznaju da fizički kažnjavaju decu, ali one takođe više od očeva učestvuju u razvojno-podsticajnim aktivnostima, pokazuje istraživanje.

Različiti oblici fizičkog kažnjavanja dece

„I podržavam je ukoliko ne može drugačije da se dopre do detetove pažnje, ali sam prvenstveno za razgovor i dogovor, što nekad nije moguće", kaže Jelena, majka trogodišnjeg dečaka.

„Udarila po guzi jesam… Kad mu lepo kažem tri puta, još dva se proderem, a on opet uradi po svom i rizikuje povredu", navodi ona.

Kako razlikovati telesno kažnjavanje i nasilje?

„Pod fizičkim nasiljem se podrazumeva upotreba fizičke sile koja može da dovede do povrede zdravlja, opstanka, razvoja ili dostojanstva deteta.

On dodaje da je granica ta dva pojma i u teoriji maglovita, a u praksi pogotovu.

Problem je, dodaje, i što se jako retko dešava da neko dete tokom odrastanja primi samo jedan udarac, već se češće to ponovi i preraste u batine.

„Uz to, em ne radi dugoročno, em veliku štetu pravi", kaže on za BBC.

Kako pomoći roditeljima?

„Suština je u tome da ga prvo sklonite od opasnosti, da se smirite i vi i dete, kako se to kaže 'da izbrojite do deset', jer neretko neko udari dete u strahu ili zbog osećaja nemoći, a to ne pomaže", opisuje Dejanović.