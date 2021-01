Vakcina, alkohol i korona virus: Da li sme da se pije posle imunizacije

„Meni to niko nije pomenuo kada sam došao da primim vakcinu. Samo mi je rečeno da tog dana ne dižem ništa teško, bez fizičkog napora i da odmorim", kaže Aleksandar Lapaducović iz Zaječara za BBC na srpskom.

Milošević kaže da prilikom vakcinisanja do sada „nije bilo striktnih preporuka", osim da ne treba „ekscesivno da se pije" (pijenje 60 grama alkohola u jednoj prilici).

Ipak, dodaje da bi i kod RNK vakcina veća količina alkohola dovela do toga da se lipidne partikule - čestice koje štite RNK i omogućavaju mu da uđe u našu ćeliju - „ponašaju drugačije".

„Ali nije problem kada je reč o manjim količinama, da se popije čaša ili dve vina dnevno. To niko ne brani", izjavio je doktor Boljević za Novosti .

Šta kažu vakcinisani?

„Dvojica mojih kolega iz kancelarije je takođe vakcinisano, ali ni njima to niko nije pominjao", kaže on.

„Zbog epidemiološke situacije trenutno izbegavam da se viđam sa ljudima, a i nemam neku naviku da pijem, tako da ću bez velike muke da izdržim još dvadesetak dana do druge vakcine", osmehujući se zaključuje Aleksandar.

Alkohol i ruska vakcina

„Bolje je da ga uopšte ne koristite tokom ovog perioda. Ali ako ga koristite, onda za muškarce - do 30 grama (čistog) alkohola nedeljno, za žene - manje, 25 ili 27", dodao je.

Alkohol i druge vakcine

Neke studije , međutim, sugerišu da umerena konzumacija alkohola (do jednog pića dnevno za žene i do dva pića dnevno za muškarce) poboljšava odgovor na vakcine.

Profesorka Šina Krukšank sa Univerziteta u Mančesteru je izjavila da „moraš imati imuni sistem koji radi tip-top da bi imao dobar odgovor na vakcinu, te ako piješ noć pre ili odmah potom, to nimalo neće pomoći".

Doktor Ronks Ikaria dokazao je na eksperimentu u BBC emisiji The Truth About… Boosting Your Immune System da je samo tri čaše vina dovoljno da smanji nivo limfocita, odnosno belih krvnih zrnaca koje učestvuju u borbi protiv zaraze i do 50 odsto.