Aleksandar Kavčić u Intervjuu petkom: Ko je čovek koji je u Srbiju doneo besplatne udžbenike

„Nikad se u životu nisam vodio profitom, jer ne umem to da radim - jednom sam pokušao, ali nisam mogao sebe da motivišem time da vodim računa o tome", kaže Kavčić za BBC na srpskom.

Od posebnosti do patenta

Aleksandar Kavčić neće osporavati tvrdnju da je poseban, a na pitanje kada je to spoznao, setiće se roditelja - zahvaljujući očevoj diplomatskoj službi u Indiji, pohađao je tamošnju američku školu.

Kavčić kaže da je od njih 30 u odeljenju, 15 došlo do diplome doktora nauka, a on je akademski put nastavio u Nemačkoj, pa Americi.

„Bio sam svestan da se elektrotehnika mora raditi u Americi - od Tesle pa do danas, sve što se dešava u toj oblasti, radi se tamo."

Lakonski će odgovoriti da on ne zna šta je to „američki stil života", ali će ponuditi vlastiti doživljaj istog.

„Tamo se i u to vreme neki doktoranti i studenti nalaze na fakultetu - ne zato što moraju, nego zato što vole nauku."

„To nije bilo izazovno, to je bilo bolno.

„Znam da bombe nisu padale po nama, ali padale su po našim rođacima, prijateljima - osećaj je nemoći da živite u zemlji iz koje polaze bombe ka vašoj zemlji, a to je težak osećaj i jedino što može da izazove je plač."

„Nisam pravio izum sa idejom da to bude prodato u milijardama primeraka.

Tu granicu smo moj mentor i ja teorijski našli, pokazali smo da je metoda optimalna - ne postoji neka koja je bolja, do sada takva nije pronađena."

Zašto su važni besplatni udžbenici

„Nisu mi to bili uzori - zadužbine se uglavnom vezuju za nekretnine, a ja čak i ne znam biografiju Kolarca (bogati trgovac i zadužbinar Ilija Milosavljević).

Sopstvenu satisfakciju on traži u popravljanju onoga što smatra osnovom društva - obrazovnog sistema.

„Trideset godina razvaljujemo obrazovni sistem i to što danas imamo plagijatore i kupce diplomama na ključnim mestima nije nam se desilo juče.

„Oni su počeli da prepisuju još kao mali, devedesetih godina, kada je škola izgubila vaspitni karakter - moja je želja da vratimo to u obrazovni sistem."

„Leče je ljudi koji su voljni da danas rade za nešto manje, kako bi došlo do akumulacije da bi se privreda podigla."

„Prvi put postoje zaista besplatni udžbenici, a sada je vreme kada se oni biraju - ne kada računi stignu pred novu školsku godinu, i zato je važno da roditelji znaju da to postoji."

Šta kažu izdavači udžbenika

Napad na izdavače, pošteda za Ministarstvo

To smatra poštenijom nadoknadom od one po broju prodatih primeraka, koja je danas najčešća.

Kavčić : Neke male firme, koje do sad nisu znale kako to da urade, mogu da uđu na tržište po nižim cenama - udžbenik se isfinansira unapred, štampa košta dva dinara po stranici. Taj fiksni trošak može da snosi sponzor, neka fondacija koja ima dobrotvorni interes ili neka kompanija. Štampani udžbenik bude jeftiniji, a na sajtu se nalazi besplatna elektronska verzija.

„Ne mogu to da komentarišem, jer su to delikatni razgovori."

„Da li će privatne firme biti konkurenti, to je druga stvar, ali interes jedne nacije je da ima svoje udžbenike, obrazovanje je interes nacije."

„Na ključnim predmetima nacionalnog identiteta ne sme se dozvoliti nekom privatnom preduzeću da izdaje udžbenike po svom nahođenju - čak i ako to nahođenje zadovoljava standarde Ministarstva prosvete."

Političke ambicije

„Politika je rad na ostvarenju višeg cilja, poboljšavanje nečega u društvu, a to se ne mora raditi isključivo sa pozicije poslanika, ministra."

„Imam, ali one su zasnovane na aktivizmu - ne zanima me da stvaram klasu sledbenika koji će klicati moje ime i ime partije, a ja neću uraditi ništa nego da ih huškam da mi daju glasove.

„Prvo je bitno videti da li čovek to može da radi, ima ideje i sposobnosti i pre nego što dođe do pozicije, ali to nije imperativ - moj uspeh nije da imam funkciju, nego da delo ostane duže od funkcije."