Srbija, cigarete i zabrana pušenja: Zašto su kafići i restorani i dalje puni duvanskog dima

Zvaničnici svake godine najavljuju zabranu pušenja u javnim prostorima, ali do toga još nije došlo.

„Popušim dnevno možda malo više od jedne pakle - oko 25 komada recimo", navodi Ivić za BBC na srpskom, dodajući da do sada nije planirao da prestane.

„Uticaj duvanske industrije i ugostitelja na državu kako će to dovesti do velikih gubitaka, da će se kafane zatvoriti, radna mesta nestati i prihodi smanjiti", kaže za BBC na srpskom Srmena Krstev iz Republičke stručne komisije za kontrolu duvana.

„To su sve lažne tvrdnje, ni u jednoj državi se to nije desilo", ističe ona.

Šta se (nije) desilo?

Cigarete i duvanski dim dozvoljeni su u objektima većim od 80 kvadratnih metara i to u 50 odsto prostora ili u zasebnim prostorijama.

„Mi smo još 2010, predložili potpunu zabranu, jer je to jedini i najlakši način da se poštuje", kaže Krstev.

„Međutim, to je izmenjeno, pa su lokali često podeljeni virtuelnim prostorom koji suštinski nikoga ne štiti", navodi.

Iako zvaničnici često najavljuju da će nacrt izmene zakona biti usvojen, on već šest godina putuje do skupštinske procedure.

Iz Ministarstva zdravlja do objavljivanja ovog teksta nisu odgovorili na pitanje zbog čega u Srbiji do sada nije uvedena zabrana pušenja.

Goran Zarić iz „ Projekta Kiseonik ", koji se bavi edukacijom mladih o štetnosti duvanskog dima, kaže da je „negde došlo do kočenja i zaustavljanja tog procesa".

„Ne znamo gde, kako i zbog čega do danas nismo uspeli da saznamo", navodi on, ističući odmah da tu nije reč o „zabrani pušenja", kako se često priča.

„To je zakon koji štiti naša prava, nije zabrana kojom se nešto nekome nameće ili se nečija prava uskraćuju - različito se reaguje na zabranu i to je ozbiljna zamena teza".

Korona virus i pušenje

„Mislili smo da je to dobra prilika, zato što ljudi u kafanama moraju da skinu masku da bi pušili, pa ispuštaju dim i postoji velika mogućnost širenja zaraze", kaže Krstev.

Ukrajinski šok

Međutim, u svakom baru, pabu ili kafiću - svi puše i mi, dve strankinje, ne možemo to da podnesemo.

Ali nemojte me pogrešno shvatiti što sam to u sebi osuđivala.

Imajući sve to u vidu, Beogradu su bila potrebna samo dva, tri dana da i ja propušim.

To me je pratilo nedeljama po povratku u Ukrajinu.

Šta kažu brojke?

A da Balkanci mnogo puše pokazuje i to što su u svetskom vrhu često i Severna Makedonija, Grčka, Bosna i Hercegovina i Albanija.

U isto vreme cigarete u Srbiji svakodnevno puši 11 odsto učenika starih od 13 do 15 godina, navodi se u istraživanju .

„U osnovnim školama širom Srbije smo držali radionice za decu od 10 do 12 godina, ali smo tada izbegavali zabrane", navodi Zarić.

„Nismo govorili 'po tebe je to, to i to loše', već 'po tebe je 'ovo, ovo i ovo dobro'".