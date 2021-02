Vakcina, korona virus i onkološki pacijenti: Da li i kada treba da prime vakcinu

Doktor Davorin Radosavljević sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije kaže da su ovi pacijenti tri do pet puta podložniji komplikacijama i smrti od Kovida-19.

Kada onkološki pacijent treba da primi vakcinu

„Prijavila sam se bez mnogo razmišljanja i očekivala da ću ubrzo da zavrnem rukav, ali se to nije desilo, iako sam prioritetan slučaj", kaže Vasiljević.

Strah od nuspojava

„Vakcina nije ni otrov, nije ni lek, to je pomoć da se imunološki sistem pripremi sa bolešću s kojom se do tada nije susreo", kaže on.