Nikola Jokić i NBA liga: Nepodnošljiva lakoća postizanja poena - kratak vodič kroz Jokićevo umeće

Jokić ove sezone u proseku beleži 26,8 poena, tako da su mediji puni naslova poput: „Čarobno veče Nikole Jokića", „Jokić vodio Denver do pobede", „Jokić ponovo briljirao", „Maestralni Jokić…"

Kako on to radi?

Umeće

Jokić igra na poziciji centra, ali u glavi i rukama ima veštinu niskih igrača, pa često upravo on odlučuje šta uraditi pred protivničkim košem i kome dodati loptu.

A na sve to ima i prilično dobre brojke kada je procenat šuta u pitanju - ove sezone 57,4 odsto - što ga čini košgeterskom mašinom.

Na kraju, on obavlja i centarski posao, pa ima 11,8 skokova po meču.

Robertson je to uradio u sezonama 1961/1962 i 1963/1964.

Džoel Embid iz Filadelfije i Karl Entoni Tauns iz Minesota Timbervulfsa su mu glavni generacijski takmaci, ali oni do sada nisu imali toliko uspeha kao on.

Reprezentativac Srbije ima veštinu za sve, zbog čega je za nekoliko godina prešao put od gotovo nepoznatog igrača do lica čitave franšize Nagetsa.

Sve što on radi deluje veoma jednostavno, a to je zapravo najteže postići.

Kako je izgledao meč protiv Jute

Sve kvalitete Jokić je počeo da pokazuje već od prvog minuta i nije se zaustavio do kraja.

Već u prvoj četvrtini ubacio je 22 poena, da bi do kraja poluvremena stigao do 33 - njegovi rekordi - koliko mnogi ne postignu za čitav meč.

Na kraju je stigao do brojke od 47 poena, uz procenat uspešnosti od 65,4 odsto, to jest 17 od 26, a Denver do pobede rezultatom 128:117.