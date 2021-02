Dragan Maksimović

Dve decenije od smrti Dragana Maksimovića - glumca koji je voleo slobodu

„Maksa je bio povučen i introvertan čovek, ali je prosto uvek zračio i ljudi su voleli da pričaju sa njim i da ga slušaju, a on je stvarno imao šta da kaže", govori reditelj Srđan Dragojević za BBC na srpskom.

Kako je otišla glumačka legenda

Marković smatra da je to zapravo bio uvod u stanje u društvu kakvo danas postoji.

„Sada su na sceni desničarske grupe i razne te - takozvane narodne milicije, a sve je to zapravo rezultiralo iz tih navijačkih grupa.

„Činjenica da nekoga pretučete samo zato što vam se učini crnjim nego što treba, to je već bio znak da nešto nije u redu sa ovim društvom duboko", smatra reditelj.

Kada je saznala šta se dogodilo, Mirjana Karanović kaže da „nije mogla to da prihvati, niti da shvati".

„Prosto nisam mogao da verujem, pogotovo kad živite u nekom potpuno drugačijem svetu, pa dobijete takvu informaciju, a meni je to delovalo kao neka vest iz pakla."

Dobrila Ćirković, koja je govorila na komemoraciji povodom smrti glumca, izjavila je tada da je Maksimović zahtevao da se „ti mladi ljudi ne gone krivično".

„Niko nije procesuiran i on je umro bez utvrđivanja krivice za njegovu smrt", dodaje Marković.

Od Čabrinovića, preko Gurđijeva, do Mise

„Međutim, kad stane pred kameru, bio je baš to što treba - bije se videlo trunke od pravljenja lik i uvek je delovao apsolutno kao sam lik", priseća se Goran Marković.

Kruna te saradnje bio je film Susreti sa izuzetnim ljudima ( Meetings with Remarkable Men ) iz 1979. godine, gde je tumačio glavnu ulogu.

„Nije on bio od onih ljudi sa kojima je lako družiti se, da si mogao da ćaskaš sa njim površno.

Gladovanje kao način pročišćenja

„U to vreme se on dosta time bavio i vrlo je ozbiljno to shvatio", priseća se Karanović.