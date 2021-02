Srbija i fudbal: Svi štrajkovi - od Vojvodine, preko Borca, sedenja na travi, do „večitih rivala"

Razlog za to nije poraz od TSC-a iz Bačke Topole u prvom kolu prolećnog dela šampionata, već neisplaćene plate na koje čekaju već mesecima.

„Duguje se pet plata radnicima, tri plate igračima i želimo da se sve to isplati u celini", navodi se u saopštenju zaposlenih u FK Vojvodina.

To se događa zato što je Fudbalski savez Srbije suspendovao finansijske kriterijume u sistemu licenciranja, kaže za BBC na srpskom Mirko Poledica, predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost.

„FSS je to pravilo suspendovao kada je počela pandemija korona virusa, tako da su klubovi u sezonu ušli bez obaveze da ispunjavaju finansijske kriterijume", dodaje.

Šta je problem?

On ističe da su finansijski kriterijumi prilikom licenciranja suspendovani na godinu dana, ali da se posledice već vide.

Najbolji pokazatelj stanja u srpskom fudbalu je i to što su samo dva kluba - Crvena zvezda i TSC - tokom zimskog prelaznog roka za obeštećenje doveli pojačanja.

„Za to vreme je većini tih igrača koji su slobodni prioritet da odu iz Srbije, ne žele uopšte da igraju ovde", dodaje.

„Potpišu ugovor do kraja sezone i posle će imati status slobodnog igrača jer niko ne želi da igra znajući da postoji mogućnost da neće biti plaćen".

Da to se to ne dešava samo u Srbiji pokazuje i istraživanje Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) da je više od 40 odsto profesionalnih fudbalera u svetu iskusilo kako je igrati bez novca.

Kako navode, nije neuobičajeno da fudbaleri tri do šest meseci čekaju na platu, a ponekad i po godinu dana.

„Ovde je to jako teško i jako komplikovano."

Fudbaleri štrajkači

O situaciji u Novom Sadu priča se već mesecima i to pre svega zbog trenera Nenada Lalatovića, čije su konferencije za medije izazivale veliku pažnju.

„I vi možda nemate taj osećaj koliko je ljudima potreban novac, neko možda treba da plati alimentaciju, neko da da ocu i majci… Nije bitno kome za šta trebaju pare, to su njihove pare", dodao je.

„Sve što nam je do sada obećano nije ispoštovano, pa imamo osećaj da nas niko ne štiti.

„Ne razumem se toliko u fudbal kao svi oni u klubu, iako sam ljubitelj, ali prateći sportsku štampu razumeo sam da klubovi žive, između ostalog, i od kupovine i prodaje igrača, a ne samo od toga da neko odreši kesu", rekao je on za Radio 021 .

„Bilo bi lepo da vidimo šta su oni to prodali, kupili, jesu li koji dinar napravili iz toga, valjda im je i to posao. Najlakše je reći nije nam dao pare grad ili Srbijagas", poručuje Vučević.

Za to vreme, kako kaže, deo javnosti smatra da grad mora da pomogne, pa se javljaju transparenti protiv njega kako grad ćuti dok je klub u problemu.

Međutim, njih nema ko da isplati - klub je ugašen i postoji samo formalno pravno, ali Poledica ističe da su vlasnici klubova bili gradovi, to jest lokalne samouprave.

„Kada je Borac ugašen oni su FK Provo, iz obližnjeg čačanskog sela, doveli u Čačak i promenili mu ime u Borac 1926, ali on nema nikakve veze sa ugašenim klubom", kaže Poledica.

To je bio znak protesta zbog svega što se u to vreme događalo u njihovom klubu i za to su dobili aplauz navijača i igrača crno-belih.