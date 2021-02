Žene i posao u Srbiji: Majka i vlasnica privatnog biznisa - „nije laka kombinacija"

U čemu je problem

Glavne razlike su u tome da se zaposlenoj ženi uplaćuju puni doprinosi sve vreme odsustva i to što ima pravo na dve godine odsustva i naknade za treće dete, dok preduzetnica dobija samo neto deo.

„Niko joj ne isplaćuje doprinose, osim ako to ne uradi sama, ne ide joj staž i ima samo godinu dana odsustva koje god da joj je dete po redu", kaže Rančić.

Naknada zarade se računa kao prosek zarada u 18 meseci koji prethodi otvaranju porodiljskog odsustva ili održavanja trudnoće ukoliko je to slučaj.

Porodiljsko traje do detetovog 3. meseca, a onda počinje period nege deteta koji ističe kada dete napuni godinu dana.

Za treće i svako sledeće dete zaposlena porodilja dobija dve godine odsustva i za to vreme ima zdravstveno osiguranje i ide joj staž.

Uzima se bruto osnovica na koju su se u tih 18 meseci uplaćivali doprinosi, onda se to podeli sa 1,5 i to je iznos naknade koju će majka-preduzetnica dobiti do kraja odsustva.