Kad jaganjci utihnu i Hanibal Lektor: Kako film i tri decenije kasnije izaziva jezu

On, najgori od svih, treba da joj pomogne da uhvate serijskog ubicu zvanog Bafalo Bil.

„Šta mislite zašto im skida kožu, agente Sterling? Oduševite me".

Tri decenije kasnije

Kad jaganjci utihnu je ubrzo prestravio ljude širom sveta, postavši poslednji film koji je Oskare osvojio u pet najvažnijih kategorija - najbolji film, glumac, glumica, režija, scenario - što je do sada uspelo samo Letu iznad kukavičjeg gnezda (1975) i Dogodilo se jedne noći (1934).

Miljan Tanić, urednik digitalnog časopisa Serije plus , kaže za BBC da je film Kad jaganjci utihnu „izrodio celu generaciju filmova i serije koji su se bavili serijskim ubicama".

Zašto je film tako dobar?

„Svi su odlični - Hopkins i Foster su uvek u prvom planu, ali meni je Ted Levin kao Bafalo Bil ubedljivo najbolja glumačka slika u tom sastavu", ističe on.

„To je odličan pokazatelj filmske veštine koja stoji iza filma - pamtljiv je po likovima i tenziji", ističe on.

„To je i dalje triler sa elementima horora, ali je u isto vreme i ozbiljna priča, ozbiljna drama. Promenio je žanr i postavio standarde koji i danas važe", ističe on.

Krhka devojčica

To nije slučaj sa filmom „Kad jaganjci utihnu" jer priča o potrazi za masovnim ubicom u kojoj je glavni pomagač/manipulator utamničeni psihijatar s kanibalskim sklonostima i nije običan triler.

Silni Oskari govore u prilog tome, ali i činjenica da kad god bi se emitovao na televiziji ljubitelji ovog filma ostavljaju sve i gledaju film do kraja i svaki put utisak je drugačiji.

Ali i dovoljno pametna i spretna da uhvati ubicu i to uz pomoć empatije.

Lektor i Klaris

„Hopkins to isporučuje u ogromnim količinama za relativno kratko vreme koje provodi u kadru.

„Ta njena nevinost joj je tako dobro legla, a to Džulijen Mur nema", kaže on.

Jedan novinar je u razgovoru sa Hopkinsom konstatovao da bi Lektor ubio Klaris da ona do samog kraja nije želela da ga uhapsi.

„ That' my girl… "

Hopkins i Foster

„'Šta je to', pitao sam agenta", kaže Hopkins.

„Da li je to knjiga za decu?"

A onda je počelo snimanje, Hopkins je brzo pronašao svog Lektora, njegov glas - kombinacija Hal 9000 iz Odiseje u svemiru 2001 , glumice Ketrin Hepbern i pisca Trumana Kapotea, kaže on - držanje i onaj pogled, tako da ne čudi poznata priča da ga je Foster izbegavala tokom snimanja.

„Noup, nikada nisam pričala s njim. Prvog dana imali smo čitanje scenarija. Stigla sam ranije, otišla sam u toalet, vratila se, svi su seli, imali smo probu teksta i do kraja toga nikada više nisam želela da pričam sa njim", rekla je.

„Završili smo ceo film, on je uvek bio iza stakla u svojoj ćeliji… Scene su bile tako dugačke da bi ga zaključali na početku dana.

„Sledećeg bih došla, a on je već bio tamo, sa druge strane… Završili smo film, a da nikada nismo pričali", dodala je.

„Rekla sam mu 'baš sam vas se plašila', odgovorio je 'i ja sam bio uplašen tebe'. To je smešno, zašto bi neko bio uplašen mene", rekla je Foster uz osmeh.

„Pitao me je kako želim da budem prikazan, da ležim na krevetu, da slikam… 'Ne', rekao sam, 'želim da stojim i gledam u staklo'.

„'Zašto', pitao me je".

Crtice sa snimanja

Istorijat

Prava na film otkupili su producentska kuća Orajon pikčrs i čuveni Džin Hekman, s tim da u to nije spadao i sam lik Hanibala Lektora.

„I Lektor je, on je takođe dobar čovek. Samo što je zarobljen u bolesnom umu", odgovorio mu je reditelj.

Večera

„Umesto toga pamtim ga po čudnoj vrsti napetosti - to je film koji ne žuri, koji se koristi agresivnu kinetiku.

„Prvih 15 ili 20 minuta svi Džodi Foster opisuju to čudovište", izjavio je Hopkins u jednom intervjuu.

„Onda ona ode u zatvor i tamo direktor kaže 'oh, on je čudovište'… Sve je priprema za to da sam ja čudovište u nekom kavezu.