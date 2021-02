Novak Đoković osvojio deveti put Australijen open, niko kao on

Do nove titule na Australijen openu, srpski teniser je došao sa samo šest izgubljenih setova u sedam mečeva.

Šta su rekli Đoković i Medvedev posle meča?

On je pohvalio organizaciju turnira, nakon obaveznog karantina za sve učesnike i strogih pravila.

„Sećam se kada sam bio 500. ili 600. teniser a Đoković prvi, on je za mene bio bog i nisam mislio da će hteti da priča sa mnom, ali on je pričao kao da smo prijatelji i nije se promenio do danas", rekao je Medvedev.