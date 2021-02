Životinje i priroda Srbije: Otkud sova utina u panonskoj Kikindi

Februarska kiša, umesto snega, sipi po pločnicima centra banatskog grada Kikinde i pomalo remeti našu misiju, a to je potraga za najtajanstvenijom i najmudrijom pticom, po uvreženom mišljenju mnogih, majstoricom noćnog lova i baronicom krošnji gradskih stabala - sovom utinom.

Mora da su one.

I dok ih zabezeknuti gledamo u njih, izazivamo pažnju srednjoškolaca koji sa prozora gimnazije oponašaju huk sove, ali one ne mare, a i nama je simpatično jer smo sada sigurni - na pravom smo mestu.

Komšinice sovice, da li može selfi?

On se sa malim ušarama susreo još početkom osamdesetih kao gimnazijalac, dok ih je sa prozora učionice gledao na obližnjim hrastovima.

„I uopšte se nije plašila, to je neverovatno", osmehujući se objašnjava Čobić dok nam rukom pokazuje na višu granu gde je boravila njena drugarica.

„To je neki suživot - niti one smetaju nama, niti mi njima", dodaje Čobić koji je završio ornitološki smer na Biološkom fakultetu.

Podsetio me je na neko čarobno drvo iz knjige - na primer o Hariju Poteru, pa se umalo nisam osvrnuo da vidim da li nailazi korpulentni Hagrid, da me potapše po ramenu i da me pita da njegovu Hedvigu vratim na nazad na drvo.