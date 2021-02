Istorija, Srbija i Zemun: Kako je pre 237 godina osnovana jedna od najstarijih bolnica na Balkanu

Te godine je, na primer, formalno okončan Američki rat za nezavisnost - toliko je to davno bilo.

„Jedan od najznačajnijih ličnosti Zemunske bolnice je Vojislav Subotić, osnivač moderne hirurgije na ovim prostorima", navodi on.

Zašto je Zemunska bolnica značajna?

„Bogati u Srbiji, koji nisu mogli da idu u Beč ili Peštu, lečili su se u Zemunskoj bolnici", dodaje on.

Dunav i Sava su u to vreme bili granica između Austrougarskog i Otomanskog carstva, pa je položaj Zemunske bolnice bio značajan i zbog edukacije.

Sve to dovelo je i do značajnog medicinskog razvoja u Zemunskoj bolnici.

Prve hirurške operacije vršene su već krajem 19. veka, od kada postoje „knjige narkoze" - to je evidencija pacijenata koji su dobijali anestezije,

Imajući sve to u vidu istoričari često ističu da je Zemunska bolnica uvek bila jedan od pionira medicinskih dostignuća na ovim prostorima.

Na današnji dan 1934. Zemun je pripojen Beogradu, a Zemunci kažu da je to samo na papiru.

Istorija

To ujedinjavanje bolnica 25. februara 1784. godine uzima se za dan formiranja Zemunske bolnice, iako je proces njihovog spajanja trajao više od decenije.

Subotić

„Bio je i jedan od osnivača i profesora Medicinskog fakulteta, trebalo je da održi i prvo predavanje iz hirurgije, ali je pre toga preminuo", dodaje on.

„Tada je ovde došlo 30 hirurga iz Čehoslovačke, Austrougarske i Nemačke", navodi on.

Crno-belo

„Zato što se na crno-belim pločicama najlakše vidi čistoća. Neki kažu da je to bila simbolika mudrosti, jer su to šahovske boje, ali je to zapravo bilo zbog higijene", kaže.