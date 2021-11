Korona virus i dugotrajni kovid: „Ne znam kako da objasnim sebi, a i drugima, zašto tako dugo ne mogu da ozdravim"

Pre 46 minuta

Do nedavno je Anđelka Janković iz Beograda svakodnevno vežbala jogu, išla u duge šetnje, kuvala, družila se s prijateljima.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije , oboleli se od kovida-19 oporave posle dve do šest nedelja, ali kod nekih, simptomi bolesti mogu da traju ili se ponavljaju nedeljama i mesecima.

„Ono što je sada jasno je da to nije bolest respiratornih organa, već sistemska bolest koja oštećuje unutrašnjost krvnih sudova, jetru, bubrege, krvne sudove mozga", kaže za BBC na srpskom Radovanović.

Kako je počelo

„Potom je počelo da me boli grlo, a dan kasnije je temperatura porasla na 38,5", kaže Janković.

Borba sa kovidom kojoj se ne nazire kraj

„Počele su tahikardije, uz umor koji me nije napuštao", kaže Anđelka.

Umor, umor, umor

Slaba koncentracija, dezorijentacija, žiganje, drhtavica, premor, kao i to što ne zna kada će „sve proći" donose svakodnevni strah, kaže Anđelka.

S pregleda na pregled

„Saznala sam da imam priraslice na srcu", kaže ona, dodavši da nije sigurna da li su nastale od kovida ili ih je imala i ranije, ali zbog učestalijih pregleda, lekar je to utvrdio.

Sve je više onih koji prijavljuju ovo stanje, poznato kao parosmija, ali naučnici nisu sigurni zašto do te promene dolazi i kako je izlečiti.

Šta povećava rizik od dugotrajnog kovida

„Kad imate više od pet različitih simptoma u prvoj nedelji oboljevanja, to je jedan od ključnih faktora rizika", kaže doktorka Kler Stivs sa Kraljevskog koledža u Londonu za BBC Njuz.

Kako virus dovodi do dugog Kovida?

„Ukoliko imate dugotrajnu dijareju, onda se virus zadržao u crevima, ukoliko dođe do gubitka mirisa, onda je on još uvek u nervima - to moglo da bude ono što izaziva problem", kaže profesor Tim Spektor sa londonskog Kraljevskog koledža.